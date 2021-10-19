«Привились и забыли о мерах предосторожности»: челябинский врач‑гериатр — про мифы о вакцинации

Татьяна Василенко призвала земляков носить маски

Главный гериатр министерства здравоохранения Челябинской области Татьяна Василенко развенчала мифы о вакцинации и рассказала о пренебрежении мерами профилактики. Обращение специалиста сегодня, 19 октября, опубликовала пресс-служба регионального Минздрава.

«Люди болеют не от прививки, а от того, что они заразились или в межпрививочный период в три недели, или перед прививкой. Привились и забыли о мерах предосторожности», — отметила Татьяна Василенко.

Врач-гериатр подчеркнула, что многие граждане пренебрегают мерами профилактики.

«Вы видите в транспорте, чтобы все люди были в масках? Чтобы соблюдали дистанцию? Нет этого. До тех пор, пока мы не будем соблюдать все меры профилактики, к сожалению, коронавирусная инфекция будет с нами. Но ведь так несложно соблюдать их», — подытожила гериатр.

Напомним, за минувшие сутки в Челябинской области провели больше 10 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 422 положительных результата, среди заболевших есть четверо школьников. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 105 тысяч 193 человека.

А с 16 октября на портале стопкоронавирус.рф появился счетчик вакцинации от коронавируса. Все желающие смогут узнать, сколько человек привились в каждом регионе, а также в России в целом. Кроме того, на портале заработала тепловая карта ситуации с COVID-19.