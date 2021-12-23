Президент заявил о создании хороших условий для постковидной диспансеризации

Но темпы ее прохождения вызывают у Владимира Путина вопросы

«Подключились волонтеры, преподаватели и студенты старших курсов медицинских вузов. Нам удалось собрать в кулак все силы и эффективно противостоять всем угрозам. Одно из направлений — профилактика и постковидное восстановление. Выделили ресурсы. Но только миллион человек прошел через систему диспансеризации. Она должна работать в любое время. Люди боятся посещать больницы, столкнуться с инфекций. Но врачи делают все, чтобы обеспечить безопасность»,

— сказал Владимир Путин.