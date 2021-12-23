Плановая медицинская помощь, которая пострадала в самом начале пандемии коронавируса, больше не испытывает трудностей. России в настоящее время удается противостоять всем угрозам, в том числе с помощью профилактики и постковидной диспансеризации. Но темпы прохождения последней вызывают у президента России Владимира Путина вопросы. Об этом глава государства сообщил журналистам на большой пресс-конференции 23 декабря.
Президент напомнил, что плановая медицинская помощь пострадала в первый период борьбы с коронавирусом. Необходимо было перепрофилировать отделения, чтобы развернуть койки, обучить врачей. Был дефицит средств индивидуальной защиты. Недавно возникло напряжение с кислородом. Решить проблему помогло Минобороны.
«Подключились волонтеры, преподаватели и студенты старших курсов медицинских вузов. Нам удалось собрать в кулак все силы и эффективно противостоять всем угрозам. Одно из направлений — профилактика и постковидное восстановление. Выделили ресурсы. Но только миллион человек прошел через систему диспансеризации. Она должна работать в любое время. Люди боятся посещать больницы, столкнуться с инфекций. Но врачи делают все, чтобы обеспечить безопасность», — сказал Владимир Путин.
По словам главы государства, в больницах созданы хорошие условия для постковидной диспансеризации, которая эффективно сказывается на здоровье.
Кому жаловаться на усталость и «туман» в голове после коронавируса — углубленная диспансеризация в Челябинской области продолжится и в 2022 году.
В ходе пресс-конференции Владимир Путин также высказался о важности вакцинации и объяснил высокую смертность от COVID-19 низким коллективным иммунитетом.
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