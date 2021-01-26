От коронавируса умер глава Контрольно-счетной палаты Коркинского района

Павел Крымский болел с начала 2021 года

В Коркинском муниципальном районе от новой коронавирусной инфекции скончался председатель Контрольно-счетной палаты 60-летний Павел Крымский. Главу КСП госпитализировали в начале января 2021 года. Сразу его доставили в ОКБ № 2 в Челябинске. Болезнь протекала тяжело, чиновник умер 25 января.

«К сожалению, это правда. Павел Владимирович скончался в больнице в Челябинске», — сообщила информационному агентству «Первое областное» глава Коркинского района Наталья Лощинина.

Павел Крымский родился в Коркино в 1959 году. В 1990 году окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства по специальности «Механизация сельского хозяйства», Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит».

Работал в налоговой инспекции города Коркино с 1990 по 1993 год, в Управлении Федерального казначейства по Челябинской области с 1993 по 2012 год. С 2012 по 2013 год являлся заместителем главы администрации Центрального района Челябинска. В 2015 году — заместитель директора по финансовым вопросам АО «Агроавтотранс». В 2017 году возглавил КСП Коркинского района.

Редакция Первого областного информационного агентства выражает соболезнования родным и близким Павла Владимировича Крымского.