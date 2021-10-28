Практика, приближенная к боевой: в ЮУГМУ собрались челябинские ординаторы — работники красных зон

Глава региона Алексей Текслер посетил мероприятие и пообщался с молодыми специалистами

В четверг, 28 октября, Алексей Текслер посетил Научно-исследовательский институт иммунологии Южно-Уральского государственного медицинского университета. Глава региона встретился с ординаторами, которые работают в красной зоне. Корреспондент Первого областного информагентства посетил мероприятие и смог пообщаться с одним из молодых врачей.



Войдя в университет, Алексей Текслер первым делом отправился осматривать лабораторный корпус, где проводятся исследования COVID-19. Специалисты изучают здесь новую коронавирусную инфекцию, рассматривают молекулярно-генетические, гуморальные и клеточные механизмы сопротивления вирусу и формирования иммунитета к COVID-19.



«Надеюсь, мы сможем получить такие результаты, которые не просто будут опубликованы в научном журнале как одна из теорий, а в практическом плане их будут использовать на наших ковидных базах», — подчеркнул глава региона. Кроме того, губернатор отметил, что для достижения целей не обойтись без коллаборации Минздрава, всех медицинских учреждений области и медицинского университета. Была отмечена и важность сотрудничества ведущих университетов области, в числе которых есть и ЮУГМУ, в деле борьбы с коронавирусом. Особое значение в этом вопросе имеют планы по созданию межуниверситетского кампуса.



Лейтмотивом визита губернатора в ЮУГМУ стало общение с ординаторами, работающими в красной зоне — реанимациях, ковидных госпиталях.



Один из молодых специалистов, присутствовавших на встрече, — ординатор второго года по специальности «Анестезиология и реаниматология» Максим Середа.







Скоро молодой человек окончит обучение, но уже сейчас набирается опыта в профессии. Причем опыт этот сразу «приближен к боевому». Максим — врач-стажер в ковидном отделении 11-й городской больницы.



На вопрос о том, есть ли у него страх или переживания, касающиеся опасной работы, молодой ординатор ответил, что уже почти привык к происходящему. Во время обучения на специалитете парень начал работу на скорой помощи. Как раз тогда случилась вспышка коронавируса. Неопытный специалист, сразу брошенный в пекло неизведанной болезни, разумеется, и боялся, и переживал, но смог преодолеть себя и к работе в ковидном отделении приступил в полной эмоциональной готовности, хотя и пришлось привыкать к совершенно иной форме деятельности.



Тем не менее на вопрос о том, что оказалось самым непривычным при переходе из скорой в реанимацию, Максим назвал не обилие непонятной техники или сложного графика, а большое количество смертей.



«Было тяжело воспринять, когда в конце первой волны, как и сейчас в начале четвертой, очень много смертей за смену происходит. Одно дело, когда человек неизбежно умирает от патологий, а другое — когда за смену может погибнуть пять человек, еще недавно здоровых. К этому невозможно привыкнуть. Удивление от происходящего уже прошло, но когда задумываешься о сути и понимаешь, насколько высокая смертность… это тяжело эмоционально», — рассказал Максим Середа. Выход из такой ситуации, по мнению молодого специалиста, есть — вакцинация.



«Понятно, что вакцинация — это дело каждого, но в данном случае отказываться от вакцины — неправильное решение. Есть люди, которые в этом компетентны, и к ним нужно прислушиваться. Потому что на практике действительно большинство попавших в реанимацию не были вакцинированы. И даже при этом вакцина защитит от тяжелого течения болезни», — поделился мыслями ординатор. Максима Середу и других молодых специалистов, входящих в профессию в непростой ковидный период, за преданность делу поблагодарил Алексей Текслер.



«Я очень благодарен молодым медработникам, что они проходят практику на ковидных базах, помогают нашим врачам. Я задавал им вопрос: не стало ли это поводом для того, чтобы пересмотреть свое отношение к профессии? Нет, наоборот, ребята сказали, что их мотивируют такие „боевые условия“, они более серьезно и тщательно относятся к выполнению своего профессионального долга. Я уверен, что с такими медиками мы обязательно победим ковид», — сказал глава региона.





Напомним, недавно директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что «Спутник V» в применении вместе с назальной вакциной могут защитить от COVID-19 на 100 процентов.

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