Пожилым москвичам заплатят по 10 тысяч рублей за вакцинацию от ковида

Главное — успеть привиться до конца этого года

Пожилые москвичи смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей за вакцинацию от ковида. Постановление об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает РИА «Новости».

Ранее в городе была разработана специальная программа поддержки горожан старше 65 лет, которые успеют поставить прививку до 31 декабря 2021 года. Им вручали подарочные наборы «С заботой о здоровье».

Начиная с 12 октября вместо подарочных наборов желающие смогут получить компенсационную выплату в размере 10 тысяч рублей.

В Челябинской области между тем открыли 12 круглосуточных пунктов вакцинации от ковида.

Напомним, в Челябинской области введена обязательная вакцинация чиновников, педагогов, медиков и сотрудников сферы обслуживания. Как в Челябинской области записаться на вакцинацию и где поставить прививку, читайте на сайте Первого областного информагентства.

С 18 октября на Южном Урале начнет действовать система допуска на массовые мероприятия по QR-кодам. Читайте также: как получить антиковидный QR-код в Челябинской области и как долго он действует. Отвечаем на самые популярные вопросы по QR-кодам на Южном Урале. Власти области допустили, что действие QR-кодов будет расширено.