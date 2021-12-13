Pоссияне, привитые от ковида иностранной вакциной, получат сертификат с QR‑кодом

Правда, он будет действовать только полгода

Россияне, которые привились от коронавируса иностранной вакциной, теперь могут рассчитывать на получение сертификата с QR-кодом. Об этом в понедельник, 13 декабря, со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову сообщает РИА Новости.

Сертификаты при этом не будут выдаваться автоматически. Человек должен сдать тест на антитела. Если анализ покажет, что они есть, привитый сможет получить сертификат на полгода.

«Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут также сдать тест на антитела и также получить сертификат сроком действия полгода», — цитируют наши коллеги вице-премьера.

Таким же образом получить сертификат смогут те россияне, кто прививался «Спутником V» за границей.

Кроме того, 13 декабря Татьяна Голикова заявила, что переболевшие коронавирусом без обращения к докторам, но имеющие антитела также получат сертификат с QR-кодом.

В Челябинской области непривитых сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации, начали отстранять от работы.

Между тем Госдума решила снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте.



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