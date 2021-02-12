Пенсионер из Челябинска переболел коронавирусом три раза

Врач-инфекционист объяснила, почему возможно повторное заражение новой инфекцией

Месяц назад в Челябинской умер водитель скорой. Летом прошлого года мужчина переболел коронавирусом, а под новый год подхватил инфекцию снова. Оба диагноза отражены в выписках из больницы. Наши читатели рассказывают истории, когда их близкие, столкнувшись с коронавирусом, попадают в больницу по несколько раз и долго не могут избавиться от болезненного состояния.

Что по этому поводу думает медицина?

«Таблетки не пил, из больницы сбежал»

Виктору Шпагину из Челябинска было 84 года. Казалось, возраст над ним не властен. Мужчина вел активную светскую жизнь: встречался с друзьями, заводил знакомства. Вероятно, одна из встреч и стала для него роковой.

«В сентябре дедушка заболел. Кашлял, жаловался на одышку. Участковый врач прописал ему антибиотик, у деда уже тогда заподозрили пневмонию. Но таблетки он пить не стал. Позже мы обнаружили у него целую, даже не вскрытую упаковку. Дед страдал онкологией — у него был рак желудка с метастазами в легких. Дед считал: это и есть настоящая причина кашля. Словом, лечиться толком так и не начал. А в октябре ему стало гораздо хуже — дошло до скорой. Деда отправили на КТ, а там нашли обширное поражение легких», — рассказывает внучка Виктора Шпагина Анастасия Комарова.

Первый раз, в октябре, пенсионера положили в ковидный госпиталь на Тимирязева. У Виктора Шпагина были два положительных теста на коронавирус. Поражение легких, по данным КТ, достигало 40%. Пенсионера поставили на ноги и отправили долечиваться в центр реабилитации на озере Смолино. Однако неугомонный больной, по словам близких, сбежал оттуда на второй день — ему хотелось вольной жизни.

В ноябре Виктор Шапагин с температурой 39 градусов снова попал в больницу — на это раз в ГКБ № 5. При поступлении в отделение больной жаловался на одышку, сильную слабость, боль в мышцах и невозможность различать вкус и запахи. Мазок на коронавирус пришел отрицательный, но при выписке пациенту все же поставили новомодный диагноз по клинической картине болезни.

После лечения снова выписали домой. Но в январе Виктор Шпагин опять оказался в больнице — в ГКБ № 1, где в итоге и умер от пневмонии. Мазок на ковид опять пришел отрицательным, но «коронавирус» указан в свидетельстве о смерти мужчины.

«В итоге дедушка лежал в больнице три раза. Каждый раз ему ставили диагноз „коронавирус“. Думаю, заразился он один раз, а потом так и не смог побороть вирус», — говорит Анастасия.

«Поправился и попал в больницу снова»

В похожей ситуации оказался житель села Владимировка, что под Варной. Деревня эта глухая. Приезжих здесь почти нет, поэтому новости о ковиде местные жители долгое время узнавали только из прессы. А когда кто-то все-таки завез вирус в деревню — болезнь пошла гулять по дворам.

«Заболел и мой 74-летний папа. Со значительным поражением легких его увезли в больницу Магнитогорска. При поступлении у отца взяли тест на ковид, ответ пришел положительный. Болел папа тяжело. С трудом дышал, даже по телефон разговаривал с большим трудом. Но на десятый день его выписали домой. Перед выпиской у папы были два отрицательных мазка на коронавирус», — рассказывает дочь пенсионера Оксана Неелова.

Чтобы пенсионер не заразил свою супругу, после выписки Оксана перевезла папу к себе в Челябинск. Через несколько дней у мужчины поднялась температура до 39. Сбить ее таблетками не получалось. Больному снова вызвали скорую. Сейчас он лежит в реанимации ГКБ № 8.

«Когда папе делали КТ в Варне, легкие были поражены всего на 10%. Повторное КТ в Челябинске показало 24% поражения легких. Медики говорят, что после вирусной пневмонии подключилась бактериальная», — замечает Оксана.

«Во второй раз болезнь переносится тяжелее»

Конечно, каждый из описанных случаев уникален. На течение коронавируса повлияли хронические болезни и поведение пациентов. Но в целом медики говорят, что повторная госпитализация пациентов с коронавирусом — это признанная реальность.

«Такие случаи не редкость, только в нашей больнице их около десятка. В зарубежных источниках даже пишут о хронизации процесса. Но пока у нас недостаточно информации, чтобы понять, почему так происходит. Либо это рецидив первого заболевания, либо повторный случай заражения. Очевидно одно: во второй раз все проходит тяжелее», — рассказала ИА «Первое областное» врач одного из ковидных госпиталей. Так как медикам запрещено давать комментарии без уведомления Минздрава области, мы не называем фамилию доктора.

По словам медика, к рецидиву болезни могут привести многие факторы. Сегодня разрешено выписывать пациентов с остаточными проявлениями болезни. Контрольное КТ при выписке не проводят — возможны мелкие очаги поражения легких. При неблагоприятных обстоятельствах болезнь снова способна проявить себя в полную силу. Также есть случаи, когда люди попадают в больницу не с самим коронавирусом, а в обострением хронических недугов. Чаще всего с этим сталкиваются пациенты с сахарным диабетом, ХОБЛ, а также с больными сосудами, сердцем.

Заразиться повторно могут переболевшие люди с низким уровнем антител.

Чтобы не оказаться на больничной койке во второй, в третий раз, врач советует соблюдать рекомендации лечащих докторов, продолжать носить маску, а когда упадет уровень антител, прививаться.

Ранее мы рассказали историю челябинца, который перенес коронавирус и уже полгода страдает от «постковидного синрома».

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