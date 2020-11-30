За сутки в Челябинской области скончались 12 человек с диагнозом COVID-19

Положительные тесты на коронавирус получили еще 284 человека.

Общее число больных коронавирусом на Южном Урале возросло до 26 651 случая. По информации Министерства здравоохранения Челябинской области, на утро понедельника, 30 ноября, в регионе заболели ещё 284 человека, четверо из которых — школьники.



«Больных COVID-19 — 8 593 человека. За прошедшие сутки выписаны 245 человек. Всего 17 134 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 0»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

12 человек с COVID-19 скончались за прошедшие 24 часа. У семи из них коронавирус был основным заболеванием. В этой категории самой младшей из умерших оказалась 52-летняя женщина.

«За прошедшие сутки умерло 12 человек. От COVID-19: пациентка, 83 года; пациентка, 78 лет; пациент, 83 года; пациентка, 81 год; пациентка, 52 года; пациентка, 79 лет; пациент, 84 года. От других причин: хронический лимфолейкоз, ковид сопутствующий — пациентка, 68 лет; гипертоническая болезнь с поражением сердца и почек, хроническая сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 83 года; постинфарктный кардиосклероз, лёгочно-сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 88 лет; лимфома, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, ковид сопутствующий — пациент, 81 год; хронический гломерулонефрит с исходом в нефросклероз, хроническая почечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 46 лет»,— добавили представители Минздрава.

За последние сутки тесты на коронавирус методами ИФА и ПЦР сдали 6 711 человек. Всего с начала пандемии проведено 1 021 669 исследований.