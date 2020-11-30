Общее число больных коронавирусом на Южном Урале возросло до 26 651 случая. По информации Министерства здравоохранения Челябинской области, на утро понедельника, 30 ноября, в регионе заболели ещё 284 человека, четверо из которых — школьники.
«Больных COVID-19 — 8 593 человека. За прошедшие сутки выписаны 245 человек. Всего 17 134 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 0»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.
12 человек с COVID-19 скончались за прошедшие 24 часа. У семи из них коронавирус был основным заболеванием. В этой категории самой младшей из умерших оказалась 52-летняя женщина.
«За прошедшие сутки умерло 12 человек. От COVID-19: пациентка, 83 года; пациентка, 78 лет; пациент, 83 года; пациентка, 81 год; пациентка, 52 года; пациентка, 79 лет; пациент, 84 года. От других причин: хронический лимфолейкоз, ковид сопутствующий — пациентка, 68 лет; гипертоническая болезнь с поражением сердца и почек, хроническая сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 83 года; постинфарктный кардиосклероз, лёгочно-сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 88 лет; лимфома, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, ковид сопутствующий — пациент, 81 год; хронический гломерулонефрит с исходом в нефросклероз, хроническая почечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 46 лет»,— добавили представители Минздрава.
За последние сутки тесты на коронавирус методами ИФА и ПЦР сдали 6 711 человек. Всего с начала пандемии проведено 1 021 669 исследований.