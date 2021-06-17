За минувшие сутки на Южном Урале провели более восьми тысяч тестов на коронавирус. Лаборатории подтвердили 95 свежих случаев заражения, и эта цифра больше, чем накануне.
Всего с начала пандемии на территории региона официально зарегистрировано 64 тысячи 514 случаев заболевания новой инфекцией, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.
Из больниц накануне выписали 109 южноуральцев, перенесших ковид. С начала пандемии поправились уже 59 тысяч 454 южноуральца. От коронавируса и сопутствующих недугов умерли 2 тысячи 941 человек. Пятеро — за последние сутки.
На лечении остаются 2 тысячи 76 человек. Основной ковидной базой сейчас считается областная инфекционная больница в Малой Сосновке — она загружена на сто процентов.
Накануне власти Челябинской области заявили, что тенденция к росту числа зараженных способна привести к третьей волне пандемии. В связи с этим жителей региона просят сделать прививку от коронавируса. Тем, кто работает, за вакцинацию будут предоставлять один выходной — с такой инициативой в начале этой недели выступил губернатор Алексей Текслер.
Также в Челябинске началась вакцинация от ковида собак и кошек.