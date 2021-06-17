В Челябинской области снова растет число свежих случаев заражения коронавирусом

Минздрав опубликовал сводку на 17 июня 2021 года

За минувшие сутки на Южном Урале провели более восьми тысяч тестов на коронавирус. Лаборатории подтвердили 95 свежих случаев заражения, и эта цифра больше, чем накануне.

Всего с начала пандемии на территории региона официально зарегистрировано 64 тысячи 514 случаев заболевания новой инфекцией, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Из больниц накануне выписали 109 южноуральцев, перенесших ковид. С начала пандемии поправились уже 59 тысяч 454 южноуральца. От коронавируса и сопутствующих недугов умерли 2 тысячи 941 человек. Пятеро — за последние сутки.

На лечении остаются 2 тысячи 76 человек. Основной ковидной базой сейчас считается областная инфекционная больница в Малой Сосновке — она загружена на сто процентов.

Накануне власти Челябинской области заявили, что тенденция к росту числа зараженных способна привести к третьей волне пандемии. В связи с этим жителей региона просят сделать прививку от коронавируса. Тем, кто работает, за вакцинацию будут предоставлять один выходной — с такой инициативой в начале этой недели выступил губернатор Алексей Текслер.

Также в Челябинске началась вакцинация от ковида собак и кошек.