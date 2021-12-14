Одиннадцать из 16 россиян, заразившихся «омикроном» в ЮАР, были привиты

Часть из них также ранее уже болели коронавирусом

Шестнадцать россиян, вернувшихся из ЮАР, заразились новым штаммом коронавируса «омикрон».

Большая часть россиян, вернувшихся из ЮАР с вирусом «омикрон», уже имели иммунитет к коронавирусу. Одни ранее были привиты от новой инфекции, а другие уже болели ковидом. Кто-то и болел, и успел привиться. Об этом во вторник, 14 декабря, со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщает РИА Новости.

По словам Поповой, 11 из 16 человек имели прививки, еще семь человек болели коронавирусом.

«У всех наблюдаемых заболевание протекает в легкой форме. Наблюдается лихорадка, слабость, головная боль, кашель, нарушение сна, катаральные явления, диарея у двоих больных. Один только больной жаловался на нарушение вкуса и обоняния», — заявила Попова во время выступления на Общем собрании Российской академии наук.

Всего из Танзании и ЮАР после обнаружения нового штамма вернулись 177 россиян.

И все-таки медики полагают, что в большинстве случаев вакцина может спасти от заражения новым штаммом.

«Штамм „омикрон“ содержит несколько десятков мутаций в последовательности белков, а всего их у вируса около 1,5 тысячи. Это значит, любая вакцина от коронавируса снижает риск заражения. Поэтому очень важно поддерживать высокий титр антител — прививаться от коронавируса и в условиях пандемии каждые полгода проходить ревакцинацию», — говорит эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов.

Кроме того, Александр Выгоняйлов призывает челябинцев не забывать про универсальные меры профилактики: соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски и проводить тщательную гигиену рук.

