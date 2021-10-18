«Среди тяжелых больных вакцинированных очень мало»: инфекционист призвала южноуральцев привиться от ковида

Лариса Якушова сослалась на неутешительную медицинскую практику

Врач-инфекционист Городской клинической больницы № 8 Лариса Якушова, сославшись на свою медицинскую практику, призвала южноуральцев вакцинироваться как можно скорее. Обращение специалиста сегодня, 18 октября, опубликовала пресс-служба регионального Минздрава.

«Так как я работаю в стационаре, я намного чаще вижу пациентов с тяжелым течением заболевания: с большим объемом поражения легких, с дыхательной недостаточностью. Очень мало среди них вакцинированных», — отметила Лариса Якушова.

Инфекционист подчеркнула, что сожалеет о непонимании важности вакцинации.

«Как можно так безрассудно относиться к своему здоровью, здоровью своих близких, друзей? Почему-то люди боятся осложнений от вакцинации, но никто не боится самой болезни и осложнений от нее. Мой призыв один: люди, будьте благоразумны — пройдите вакцинацию. Иначе мы еще долго-долго будем жить в борьбе за жизни людей», — сказала врач-инфекционист.

Напомним, за минувшие сутки в Челябинской области провели больше 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 419 положительных результатов, среди заболевших есть шестеро школьников. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 104 тысячи 771 человек.

А с 16 октября на портале стопкоронавирус.рф появился счетчик вакцинации от коронавируса. Все желающие смогут узнать, сколько человек привились в каждом регионе, а также в России в целом. Кроме того, на портале заработала тепловая карта ситуации с COVID-19.