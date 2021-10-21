Обязательно для беременных: челябинские медики призывают будущих мам прививаться от коронавируса

Это поможет выносить здорового малыша

Челябинки в положении, не привитые от ковида, рискуют потерять ребенка. К такому выводу можно прийти, если выслушать докторов, которые лечат беременных, заразившихся новой инфекцией. В четверг, 21 октября, медики рассказали о своей работе на большой пресс-конференции.

В первые же дни пандемии беременных женщин с ковидом со всей Челябинской области начали отправлять в ОКБ № 2, где есть роддом и отделение для недоношенных малышей. Здесь уже пролечили более 4,5 тысяч женщин.

«Когда была первая и вторая волна, чаще всего в стационар попадали женщины на сроке беременности более 32-34 недель. То есть их дети были близки к доношенным. Дети, которые рождались от поздних преждевременных родов, имели более благоприятный исход. К сожалению, та волна коронавируса, которая пришла к нам сейчас, более негативно отражается на женщинах, которые находятся на втором триместре беременности, то есть на сроке от 18 до 28 недель. Сегодня они составляют до 56% всех женщин, которые поступают в стационар. Это наиболее тяжелые пациенты, поэтому мы еще раз говорим, что вакцинация приносит только пользу», — говорит главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии при Минздраве Челябинской области Алексей Шерстобитов.

Нередки случаи, когда больные ковидом челябинки рожают детей с экстремально низкой массой тела — менее килограмма. Сначала таких детей лечат от коронавируса в ОКБ № 2, а когда медики получают два отрицательных ПЦР-теста, ребенка переводят в реанимацию других больниц — ЧОДКБ, Областного перинатального центра и восьмой детской больницы.

«Если в первую волну мы не видели клиники у детей, то теперь дети болеют. И болеют тяжело. Встречается двусторонняя ковидная пневмония. Она усугубляется нарушениями, которые характерны для детей, перенесших критическое состояние. А дети с экстремально низкой массой тела — это дети, которые находятся в критическом состоянии: они имеют нарушение дыхательной функции и нервной системы. Их приходится выхаживать», — говорит начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям Минздрава Челябинской области Эльвира Домрачева.

По словам Домрачевой, в Челябинской области не было потерь детей от ковида. Но были случаи младенческой смертности из-за того, что дети родились с экстремальной низкой массой тела — менее одного килограмма.

«Беременные женщины болеют, болеют тяжело. Как беременность усугубляет течение коронавируса, так и коронавирус утяжеляет беременность. Поэтому необходимо убедить каждую беременную женщину и тем более планирующую беременность в том, что ей необходима вакцинация. Только вакцинация может спасти от тяжелой формы коронавируса», — замечает заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ОКБ № 2 Екатерина Воропаева.

Воропаева добавляет, что привитые дамы с животиком переносят болезнь легко. Да, у них поднимается температура, есть кашель и насморк. Но не доходит до пневмонии. Обычно такие женщины быстро побеждают инфекцию и возвращаются домой донашивать малыша.

«Беременность и роды — очень важный период в жизни женщины. Зачастую женщина к этому долго готовится. Во многих европейских странах вакцинация является обязательной для беременных. И сомневаться в прививке не надо — она безопасна», — дополняет коллег Алексей Шерстобитов.

Медики говорят, что лучше всего прививаться заранее — до зачатия малыша. Но поставить прививку можно также с животиком — после 22 недели беременности. К этом моменту органы малыша уже сформированы, и вакцина не может повлиять на их закладку. К тому же женщины уже проходят второй скрининг плода, на котором видны все возможные патологии.

«Люди которые перенесли коронавирус, страдают от астенического синдрома, у них апатия, упадок сил. Когда женщина родит ребенка, она должна быть здоровой. У нее должно быть в два раза больше сил, чтобы ухаживать за своим малышом, кормить его грудью. На нее ложится огромная ответственность. Поэтому вакцинация — главная мера профилактики. И об этом говорит весь мир», — добавляет Алексей Шерстобитов.

Пока в России беременным разрешено прививаться лишь одним препаратом — «Гам-Ковид-Вак», больше известным под торговой маркой «Спутник». Испытания других вакцин еще ведутся.