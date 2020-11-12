Правительство Челябинской области готово к введению ограничений при ухудшении ситуации с COVID-19

Школы и вузы переведут на дистант, массовые мероприятия сократят или отменят, а работу общепита ограничат.

Правительство Челябинской области будет готово ввести новые ограничения, если ситуация с коронавирусом примет рискованный характер. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер.



Губернатор отметил, что правительство перейдёт к подобным мерам, как только увидит в них необходимость. Алексей Текслер также отметил усилия властей в медицинской сфере, добавив, что принятые меры медицинского и управленческого характера позволяют обеспечивать баланс между интересами здравоохранения и экономики.



В случае ухудшения ситуации с COVID-19 в регионе старшеклассники и студенты колледжей и вузов перейдут на дистант, массовые мероприятия либо сократят по числу участников, либо отменят вовсе. Добавим, что на текущий момент заполняемость кинотеатров, театров и других учреждений возможна на 35—50%, но в случае необходимости её сократят до 25%. Также могут быть введены ограничения по работе общепита.

«Каждый день на оперативном штабе мы анализируем ситуацию, сопоставляем информацию о заболеваемости, о других важных факторах с теми ограничениями в экономике, которые у нас действуют. Если ситуация будет ухудшаться, то мы готовы принимать решения по ограничительным мерам. Пока эпидемическая ситуация позволяет нам такие решения не принимать, мы благодарны тем людям, которые соблюдают все меры предосторожности»,— рассказал Алексей Текслер.

Отметим, что сегодня, 12 ноября, о переходе на полный дистант уже заявили в ЮУрГУ. С 16 ноября занятия в очном формате сохранятся только в случае, когда необходимо использовать уникальное лабораторное оборудование или специализированное ПО.

По информации оперативного штаба, на утро четверга, 12 ноября, в Челябинской области зафиксировали 201 новый случай COVID-19. За сутки от коронавируса вылечился 41 южноуралец, семь человек умерло. Общее число больных за весь период пандемии — 22 475, выздоровевших — 15 905, скончавшихся — 719.