Новый штамм коронавируса «омикрон» может стать живой вакциной

Такое заявление сделал молекулярный биолог Петр Чумаков

Новый штамм «омикрон» может стать живой, природной, вакциной от других разновидностей коронавируса. Такое заявление во вторник, 7 декабря, в беседе с Ura.ru сделал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

По словам ученого, люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам.

Пока в России выявили первые два случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Как защититься от «омикрона», читайте на нашем сайте.



За минувшие сутки в Челябинской области провели более 6 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 633 положительных результата, среди заболевших два школьника.

