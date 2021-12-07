Новый штамм «омикрон» может стать живой, природной, вакциной от других разновидностей коронавируса. Такое заявление во вторник, 7 декабря, в беседе с Ura.ru сделал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.
По словам ученого, люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам.
Пока в России выявили первые два случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Как защититься от «омикрона», читайте на нашем сайте.
За минувшие сутки в Челябинской области провели более 6 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 633 положительных результата, среди заболевших два школьника.