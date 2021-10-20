«Не понимаю, что происходит»: Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса

Сейчас в России привито чуть больше 45% взрослого населения

Президент России Владимир Путин призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса. Глава государства обратился к гражданам с эмоциональной речью во время совещания с правительством в среду, 20 октября.

«Мы видим, к каким опасным последствиям приводит низкий уровень вакцинации. Вакцина реально снижает риски заболевания или тяжелых осложнений после болезни, угрозу смерти. Поэтому обращаю внимание глав субъектов Федерации на необходимость наращивать темпы вакцинации. И, конечно, еще раз призываю всех наших граждан активно прививаться. Речь идет о вашей защите, о вашей безопасности, о жизни, в конце концов, о здоровье ваших родных», — сказал Путин.

Президент признался, что среди его близких также есть непривитые люди. И зачастую они не могут никак объяснить свой отказ от прививки.

«Странно: люди с хорошим образованием, с научными степенями... Я не понимаю, что происходит. У нас надежная, эффективная вакцина. И только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться. Но лучше вакцинироваться. Зачем дожидаться болезни и ее тяжелых последствий? Пожалуйста, проявите ответственность — примите все необходимые меры, чтобы защитить себя, свое здоровье, своих близких», — попросил президент.

На этом же совещании вице-премьер Татьяна Голикова назвала Челябинскую область среди регионов с низким уровнем вакцинации и с максимальной загрузкой ковидных коек.

Напомним, в Челябинской области введена обязательная вакцинация чиновников, педагогов, медиков и сотрудников сферы обслуживания. Как в Челябинской области записаться на вакцинацию и где поставить прививку, читайте на сайте Первого областного информагентства.



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