Налоговая в Челябинской области приостановила прием граждан из‑за COVID‑19

Личное обслуживание запретили с 1 по 3 ноября

Все территориальные налоговые органы Челябинской области закрыли прием граждан из-за сложной эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса. Запрет на личное обслуживание налогоплательщиков будет действовать с 1 по 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по региону.

В нерабочие дни налогоплательщики смогут оставить заявления в специальных боксах в зданиях инспекций. Комплекты документов рекомендуется оставлять в файлах или конвертах. Забирать корреспонденцию сотрудники будут каждый день. Получить консультации можно будет по телефону. С 4 по 7 ноября налоговые инспекции не будут работать, прием корреспонденции будет закрыт.

Большинство вопросов в этой сфере можно решить с помощью электронных сервисов на сайте ФНС России. Так, без личного визита в инспекции можно получить налоговые уведомления, оплатить налоги, зарегистрировать свой бизнес, заполнить платежные документы, налоговые декларации, узнать свой ИНН, уточнить адрес и реквизиты своей инспекции, запросить сведения из реестров, узнать о льготах и получить другие электронные услуги.

В «Личном кабинете для физических лиц» пользователь может ознакомиться со своими текущими обязательствами, увидеть расчет налога за имущество, узнать задолженность. Организации и индивидуальные предприниматели могут взаимодействовать с налоговыми органами с помощью «Личного кабинета юридического лица», «Личного кабинета индивидуального предпринимателя».