На Южном Урале сто человек выписались из больниц после COVID-19

В Челябинской области на сегодня насчитывается 2903 больных коронавирусом

Сто южноуральцев победили коронавирус и выписались из больниц, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Больными на сегодня, 6 мая, остаются 2903 человека.

По данным пресс-службы министерства здравоохранения Челябинской области, за сутки от COVID-19 скончались шесть человек, еще один умер от сопутствующего заболевания. Зафиксировано 103 новых подтверждения случаев ковида. Всего, таким образом, в Челябинской области подтверждено с начала пандемии 60 732 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом более двух миллионов южноуральцев уже прошли исследования на наличие антител. Только за последние сутки сдали анализы 4934 жителя региона.