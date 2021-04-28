На Южном Урале снижается число болеющих коронавирусом

Минздрав Челябинской области озвучил свежую сводку на 28 апреля 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели около шести тысяч тестов на коронавирус. На утро 28 апреля подтверждены 105 свежих случаев заражения. Школьников среди вновь заболевших нет, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Всего с начала пандемии ковид диагностирован у 59 тысяч 897 южноуральцев.

За прошедшие сутки выписан 121 человек.

Всего 54 291 пациент выздоровели и выписаны из больниц.

На лечении остаются 2 тысячи 972 человека.

За прошедшие сутки умерло 9 человек: восемь из них — от коронавируса, еще один — от сопутствующих недугов.