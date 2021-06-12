На Южном Урале из ковидных госпиталей выписаны 127 человек

Всего 58 886 пациентов выздоровели и выписаны из больницы

В Челябинской области на сегодня, 12 июня, выписаны из больниц после коронавируса 127 человек. Минздрав Челябинской области опубликовал актуальную сводку по коронавирусу.

Всего за время пандемии на Южном Урале подтверждено 64 062 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки — 87 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников нет.

«Больных COVID-19 — 2206 человек. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 2 350 146. За прошедшие сутки — 8421 тестов», — разъясняет региональный Минздрав.

За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 2 человека.