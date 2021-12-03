Сертификаты переболевших коронавирусом на портале госуслуг автоматически переоформляются сроком на год вместо ранее предусмотренных шести месяцев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минцифры России.
«Сертификаты переболевших COVID, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале госуслуг, переоформляются со сроком действия на 1 год согласно рекомендациям Минздрава России», — говорится в сообщении.
Переоформление происходит автоматически и будет завершено в ближайшие дни.
Напомним, срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 теперь составляет год с даты выздоровления. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Решение о продлении его действия приняли из-за снижения показателя повторного заболевания COVID-19.