На сайте госуслуг начали продлевать сертификаты переболевших коронавирусом с полугода до года

Процесс замены информации в документе должны завершить в ближайшие дни

Сертификаты переболевших коронавирусом на портале госуслуг автоматически переоформляются сроком на год вместо ранее предусмотренных шести месяцев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минцифры России.

«Сертификаты переболевших COVID, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале госуслуг, переоформляются со сроком действия на 1 год согласно рекомендациям Минздрава России», — говорится в сообщении.

Переоформление происходит автоматически и будет завершено в ближайшие дни.

Напомним, срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 теперь составляет год с даты выздоровления. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Решение о продлении его действия приняли из-за снижения показателя повторного заболевания COVID-19.