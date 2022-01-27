На «Госуслуги» начнут выкладывать сертификаты о медотводе от вакцинации

Постановление об этом подписали в правительстве РФ

На портале «Госуслуги» начнут выкладывать сертификаты о медицинских противопоказаниях граждан к вакцинации. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сейчас в личном кабинете граждан появляется информация о прививках от коронавируса, а также о перенесенном заболевании, вызванном этой инфекцией. В ближайшее время на портал будет передаваться информация о том, что у человека есть медицинские противопоказания для вакцинации. Через „Госуслуги“ граждане смогут получить подтверждающий сертификат», — пояснил Михаил Мишустин.

Сертификат будет отображаться в личном кабинете, в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19».

Премьер-министр также заметил, что решение о медотводе принимают врачи. В остальных случаях лучше пройти вакцинацию и защитить свое здоровье.

В Челябинской области началась вакцинация подростков от коронавируса. Препарат «Спутник М» поступил в регион в количестве 2400 доз. После прививки школьникам дают выходной.

