На челябинской птицефабрике «Равис» провели выездную вакцинацию сотрудников-иностранцев

Почти сто человек привили от коронавируса

На Южном Урале продолжается вакцинация иностранцев от коронавируса. На днях выездная бригада медиков побывала на птицефабрике «Равис». Об этом в среду, 2 марта, сообщает пресс-служба Челябинского областного клинического кожно-венерологического диспансера. Именно эта организация наряду с областным СПИД-центром занимается платной вакцинацией иностранцев.

«Наши медики проводят вакцинацию иностранных студентов, сотрудников предприятий и отдельных граждан. Благодаря достигнутым договоренностям с руководством компании „Равис“ мы смогли привить иностранных сотрудников птицефабрики, не отрывая их от работы», — говорит главный врач Челябинского областного клинического кожно-венерологического диспансера Олег Зиганшин.

Напомним, все иностранные граждане прививаются «Спутником Лайт». Прививку им ставят платно. Доза вакцины стоит 745 рублей. За сотрудников предприятий обычно платит работодатель.

«У нас работают более 100 иностранцев, в основном из Республики Узбекистан. Мы заботимся о здоровье наших сотрудников, поэтому выступили с инициативой провести вакцинацию всего коллектива. Вакцинацию мы проводим уже второй раз. Недомоганий или особых симптомов люди не ощущают и уже на следующий день приступают к работе», — говорит заместитель генерального директора по персоналу агрохолдинга «Равис» Артем Сычев.

Выездная бригада медиков ЧОККВД вакцинировала практически всех иностранных сотрудников птицефабрики.

Медики замечают, что готовы выехать на любое предприятие города, если будут заявки.

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