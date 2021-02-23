На 23 февраля в Челябинской области рекордно низкое число вновь заболевших коронавирусом

Свежая сводка Минздрава на раннее утро

За минувшие сутки в Челябинской области провели чуть меньше пяти тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Еще 221 житель области получил положительный результат. Днем раньше их было больше. Количество заразившихся продолжает снижаться которые сутки.

Среди вновь заболевших два школьника.

Всего с начала пандемии в Челябинской области коронавирусом заболели 51 тысяча 116 человек. На лечении в стационарах и дома остаются 5 тысяч 492 человека.

За прошедшие сутки выписаны 245 человек. Всего в начала пандемии болезнь победили 43 тысячи 580 южноуральцев.

Накануне умерли 10 человек: пятеро — от коронавируса, еще пятеро — от сопутствующих заболеваний.

Пока единственным надежным способом защиты от инфекции остается прививка.

Ранее мы встретились с доктором медицинских наук, профессором, заведующей кафедрой инфекционных болезней ЮУГМУ Людмилой Ратниковой и задали ей шесть провокационных вопросов о вакцинации. Ответы ученого-инфекциониста читайте по этой ссылке.

Читайте также историю челябинца, который перенес коронавирус и уже полгода страдает от «постковидного синрома». И почему люди повторно заражаются коронавирусом.