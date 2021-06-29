Мошенники заставляют челябинских предпринимателей покупать вакцины от COVID‑19

Для этого они используют поддельную подпись министра здравоохранения региона

В Челябинской области предпринимателей заставляют покупать прививки от новой коронавирусной инфекции. Письма с такой информацией с поддельной подписью министра здравоохранения направили руководству нескольких компаний, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Министерство здравоохранения к данной рассылке не имеет отношения», — отмечает пресс-служба ведомства.

Южноуральцам напоминают, что закупка вакцины от COVID-19 происходит за счет федерального бюджета. Минздрав РФ распределяет дозы по регионам, после чего ее транспортируют в субъект партиями. Гражданам прививка предоставляется бесплатно.