Минздрав включил вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок

Для некоторых взрослых она станет обязательной, для подростков — добровольной





Министр здравоохранения Михаил Мурашко утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в том числе и против коронавируса. Некоторым категориям взрослых прививку будут делать обязательно, подросткам 12—17 лет — только по письменному согласию одного из родителей. Соответствующий приказ Минздрава уже опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает РИА Новости.



К лицам, подлежащим обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, отнесли граждан 60 лет и старше, работников медицинской, образовательной и социальной сфер, лиц, проживающих в социальных учреждениях, жителей городов-миллионников и людей с хроническими заболеваниями (в том числе бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом и ожирением).

В документе отмечается, что прививать против коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно можно только добровольно — по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя.

Напомним, в Челябинской области на сегодня открыты 52 пункта вакцинации, где жители региона могут сделать прививку от коронавируса. Полный список адресов накануне опубликовал региональный Минздрав.

