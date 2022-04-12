«Риски новой волны существуют. И мы видим, что в ряде стран медработники уже отмечают подъем заболеваемости. Поэтому мы готовимся», — заявил Мурашко.
По словам министра, сила новой волны будет зависеть от соблюдения эпидрежима и готовности россиян прививаться.
За минувшие сутки в Челябинской области провели более 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 359 положительных результатов, среди заболевших 26 школьников.
Между тем в Челябинск пришел омикрон с приставкой стелс-. Про его особенности рассказал эпидемиолог Александр Выгоняйлов.
Привиться от коронавируса в ближайшие дни можно по таким адресам.