Заболеваемость коронавирусом может вырасти уже в мае-июне 2022 года. Такое предупреждение сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает во вторник, 12 апреля, РИА Новости.

«Риски новой волны существуют. И мы видим, что в ряде стран медработники уже отмечают подъем заболеваемости. Поэтому мы готовимся», — заявил Мурашко.

По словам министра, сила новой волны будет зависеть от соблюдения эпидрежима и готовности россиян прививаться.

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 359 положительных результатов, среди заболевших 26 школьников.

Между тем в Челябинск пришел омикрон с приставкой стелс-. Про его особенности рассказал эпидемиолог Александр Выгоняйлов.

Привиться от коронавируса в ближайшие дни можно по таким адресам.