Минздрав РФ оценил вероятность новой волны COVID‑19

Заболеваемость может вырасти уже в мае-июне

Заболеваемость коронавирусом может вырасти уже в мае-июне 2022 года. Такое предупреждение сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает во вторник, 12 апреля, РИА Новости.

«Риски новой волны существуют. И мы видим, что в ряде стран медработники уже отмечают подъем заболеваемости. Поэтому мы готовимся»,

— заявил Мурашко.