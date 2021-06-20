Минтруд РФ: непривитых от коронавируса работников можно отстранить без сохранения зарплаты

При этом увольнение таких сотрудников не предусмотрено

Тех работников, которые не сделали обязательную прививку против коронавируса в период пандемии, могут отстранить от работы без сохранения заработной платы. При этом увольнение такого сотрудника не предусмотрено законодательством. Об этом накануне сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передают «РИА Новости».

По словам главы Минтруда РФ, решение о проведении прививок по эпидемиологическим показаниям принимают главные санитарные врачи российских регионов. Если они приняли решение об обязательной вакцинации работников определенных сфер и назвали их поименно в документе, то вакцинация становится обязательной. В случае, если работник отказывается вакцинироваться без причин, то на период эпидемии он может быть отстранен от исполнения своих обязанностей без сохранения заработной платы.

«Отстранение действует в течение того периода, на который вводится обязательная вакцинация. Увольнение работника за отказ вакцинироваться в действующем трудовом законодательстве не предусмотрено»,— отметил Антон Котяков.

Напомним, в минувшую пятницу Управление по торговле и услугам администрации Челябинска рекомендовало руководству заведений общественного питания и торговли организовать массовую вакцинацию сотрудников. В противном случае непривитые и не переболевшие сотрудники в случае выявления очага заболевания на предприятии отправятся на принудительный карантин.