МФЦ Челябинской области изменили режим работы в длинные выходные

С 4 по 7 ноября учреждения будут закрыты

В Многофункциональных центрах Челябинской области определились с форматом работы в период длинных выходных с 30 октября по 7 ноября. Как рассказали работники центров, учреждения будут открыты для посещений до 3 ноября. Работу выездных территориальных отделов в сельских поселениях МФЦ прекратили уже с понедельника.

В МФЦ уже с 25 октября уже изменили график работы. Поправки внесли по 7 ноября включительно. Так, территориальный отдел в Агаповском районе ведет прием граждан исключительно по предварительной записи. С 25 октября по 7 ноября прекращена работа всех выездных территориально обособленных подразделений. В региональном представительстве центра попросили учитывать данную информацию при посещении МФЦ и принесли свои извинения за доставленные неудобства.

Со слов работников МФЦ изменили и график работы с учетом нерабочей недели. С 30 октября по 3 ноября все центры будут работать по привычному графику. Выходные дни в центрах объявлены с 4 по 7 ноября.

Напомним, вузы региона также определили, как будут работать и учить студентов в период нерабочей недели.