Мэр Миасса самоизолировался из-за подозрения на коронавирус

Информацию «Первому областному» подтвердил сам Григорий Тонких.

Глава Миасса Григорий Тонких ушёл на самоизоляцию в связи с подозрением на коронавирус. Об этом стало известно сегодня, 2 декабря. О решении Григория Тонких самоизолироваться сообщили сразу несколько местных изданий.



В разговоре с корреспондентом «Первого областного» информацию подтвердил сам Григорий Тонких. Однако, раскрывать подробности градоначальник не стал. Меж тем, утверждается, что глава Миасса самоизолировался после того, как у него выявили повышенную температуру. При этом Григорий Тонких не сдавал тест на коронавирус и сделает это если она продолжит расти.

Напомним, накануне о своём заболевании коронавирусом сообщил глава другого южноуральского города — Евгений Сычёв из Трёхгорного. Он рассказал, что симптомы болезни проявились в минувший четверг. Сначала градоначальнику порекомендовали лечиться на дому, но положили в больницу после прохождения КТ. Сам Евгений Сычёв заявил, что чувствует себя уверенно и продолжает держать связь с коллегами в удалённом режиме.

По официальной информации областного министерства здравоохранения, сегодня, 2 декабря, число выявленных за сутки случаев в регионе увеличилось до 298. Это — антирекорд за всю пандемию на Южном Урале. Добавим, с весны в регионе официально зарегистрировано 27 239 больных коронавирусом.