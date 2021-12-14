Медики и соцработники получат двойные надбавки за работу в новогодние праздники

Выплаты получат помогающие пациентам с коронавирусом

Медицинские и социальные работники, помогающие пациентам с коронавирусом, получат за работу в новогодние праздники надбавки в двойном размере. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Мы в этом году, в 2021-м, на праздничные новогодние дни обеспечили выплату спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работали, работают, продолжают работать с ковидными больными, в двойном размере. Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое», — сказал Владимир Путин.

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что необходимые средства в размере более 8 млрд рублей будут выделены на эти цели.