МЧС вывозит всех туристов обратно в Россию

Все они должны вернуться домой до конца марта.

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На данный момент около 57 тысяч российских туристов находятся в других странах. И всех их в данный момент возвращают на родину, из-за бурного распространения коронавируса Covid-19.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт объявила о том, что работой по вывозу россиян из других стран занимается МЧС России.

«До конца марта все туристы будут возвращены. И затем они будут пристально наблюдаться, ведь они находятся в зоне риска заражения коронавирусом», — заявила Ирина Гехт.

Также отмечалось, что Челябинская область сегодня, 25 марта, получит тест-системы на определение коронавируса. И они будут использованы сразу в аэропорту, по прилёту туристов домой. Эта работа начнётся уже с вечером.

После взятия всех анализов, путешественники должны будут самоизолироваться и исключить все контакты с другими людьми до получения результатов. Напомним, что у министерства здравоохранения открыта горячая линия по вопросам, касающимся коронавирусной инфекции. Номер для звонков: 8-351-240-15-16.