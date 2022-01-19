Лечение пациентов с COVID‑19 в Челябинской области обошлось в 16 миллиардов рублей

﻿Такую сумму потратил ФОМС на лечение южноуральцев в ковидных стационарах в 2020—2021 году

Фонд обязательного медицинского страхования Челябинской области с 2020 по 2021 год потратил на лечение пациентов с коронавирусом в круглосуточных стационарах порядка 16 миллиардов рублей. Всего в эти годы расходы на медицину превысили 100 миллиардов рублей. Такие цифры на встрече с губернатором Алексеем Текслером озвучила директор регионального ФОМС Агата Ткачева, сообщает сегодня, 19 января, пресс-служба областного правительства.



«В целях сохранения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования в бюджет фонда были направлены дополнительные деньги из федерального фонда ОМС и резервного фонда правительства РФ. Только в 2021 году мы получили дополнительно 6,2 миллиарда рублей на финансовое обеспечение медицинской помощи лицам, в том числе с новой коронавирусной инфекцией, и на проведение углубленной диспансеризации лиц, перенесших COVID-19», — отметила Агата Ткачева.

Алексей Текслер высоко оценил результаты работы системы обязательного медицинского страхования в условиях пандемии, поблагодарил Агату Ткачеву за работу и вручил главе ТФОМС почетную грамоту губернатора Челябинской области.

«Ваша работа заслуживает высокой оценки. Несмотря на существенную финансовую нагрузку, в 2021 году ТФОМС Челябинской области удалось выйти на бездефицитное исполнение бюджета, в полном объеме закрыть все свои финансовые обязательства перед медицинскими организациями», — подчеркнул Алексей Текслер.

В течение последних двух лет распространение коронавируса существенно изменило приоритетные направления работы фонда. Система ОМС заранее не была готова к такому вызову. В кратчайшие сроки переориентироваться на работу в новых условиях помогла слаженная работа и поддержка правительства Челябинской области.

Были приняты решения для обеспечения финансовой устойчивости больниц с сохранением доступности и качества медицинской помощи на фоне возросшей нагрузки на систему здравоохранения. Новые тарифы на оплату диагностики и лечения пациентов с COVID-19 существенно превысили размер средних тарифов на оплату медицинской помощи в сфере ОМС региона.