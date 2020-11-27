Как устроена работа в реанимации новой инфекционной больницы под Челябинском

Реанимационный блок почти весь заполнен больными.



Совсем недавно в посёлке Малая Сосновка под Челябинском начала функционировать новая инфекционная больница, рассчитанная на 500 пациентов. Если раньше журналисты могли посетить её лишь до открытия, то сейчас там уже везде «красная зона».

Корреспондент медиахолдинга ОТВ, автор программы «Время новостей. Итоги» Анастасия Плотникова смогла попасть в «красную зону», где ей показали и рассказали, как работает реанимационное отделение больницы. «Экскурсию» по своему ежедневному месту работы провёл заведующий отделения реанимации и интенсивной терапии инфекционного отделения инфекционного центра Антон Юлин.

«В одном „лепестке“ у нас находится центр реанимации: там — 10 боксов, в каждом боксе — по две кровати, соответственно, в „лепестке“ помещается до 20 пациентов. На данный момент там находится уже 18 больных. И у всех пациентов в реанимации состояние обычно, тяжёлое», — поделился Антон Юлин.

Врачи отмечают, что данные о тех, кто выздоровел после попадания в реанимацию с ковидом, неоднозначные. При этом, всё-таки выздоравливают около 50% заразившихся. С каждым днём врачи стремятся, чтобы эта ситуация улучшалась. Пациенты там, к слову, бывают разного возраста. В основном, в реанимацию попадают пожилые: возраст осложняет течение абсолютно любого заболевания.

Сами же врачи находятся постоянно в «красной зоне», чтобы наблюдение за пациентами было 24 часа в сутки. Выходят из неё лишь в свой небольшой перерыв, чтобы отдохнуть и перекусить. Но это случается очень редко.

Также в новой инфекционной больнице всё сделано для комфорта не только пациентов, но и сотрудников.

«В каждой палате есть вытяжка для подачи нагретого до 24 градусов воздуха, а также отдельная вытяжка для забора этого воздуха, которая работает сильнее, чтобы создалось отрицательное давление. Когда мы открываем двери, входя в палату, загрязнённый воздух не поступает в коридор, что позволяет не допустить распространение инфекции туда. Поэтому другие сотрудники реанимации могут спокойно работать», — добавляет Антон Юлин, заведующий отделения реанимации и интенсивной терапии инфекционного отделения инфекционного центра.

Подробнее узнать о работе «красной зоны», а также всей новой инфекционной больницы и услышать эксклюзивное интервью с главврачом «челябинской Коммунарки» вы сможете в предстоящие субботу и воскресенье, в 21:30, на телеканале ОТВ в программе «Время новостей. Итоги».