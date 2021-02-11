Коронавирусом на Южном Урале переболели почти 39 тысяч человек

Свежая сводка Минздрава Челябинской области на 11 февраля 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более семи тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Диагноз подтвердился у 263 человек. Школьников среди заболевших на этот раз нет, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.



«За прошедшие сутки с больничного по коронавирусу выписаны 327 человек. Всего с начала пандемии новой инфекцией заразились более 48 тысяч южноуральцев, и почти 39 тысяч уже поправились. На лечении в стационарах и дома остаются 7 тысяч 377 человек», — говорят в ведомстве.



За прошедшие сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом: семь человек — непосредственно от самой инфекции, еще шесть человек — от сопутствующих недугов.