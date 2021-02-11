За минувшие сутки в Челябинской области провели более семи тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Диагноз подтвердился у 263 человек. Школьников среди заболевших на этот раз нет, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.
«За прошедшие сутки с больничного по коронавирусу выписаны 327 человек. Всего с начала пандемии новой инфекцией заразились более 48 тысяч южноуральцев, и почти 39 тысяч уже поправились. На лечении в стационарах и дома остаются 7 тысяч 377 человек», — говорят в ведомстве.
За прошедшие сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом: семь человек — непосредственно от самой инфекции, еще шесть человек — от сопутствующих недугов.
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