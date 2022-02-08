Коронавирусных пациентов в Челябинской области начнут выписывать без контрольных ПЦР‑тестов

О новых правилах рассказал региональный Роспотребнадзор

ПЦР-тест теперь не является обязательным при выписке пациентов, которые перенесли коронавирус. Об этом во вторник, 8 февраля, во время брифинга по ковиду рассказала заместитель начальника эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова.

«Если человек лечился от коронавируса не менее семи дней и при выписке чувствует себя хорошо, то делать контрольный ПЦР-тест не нужно. Тест сдают только те пациенты, которые из больницы планируют возвращаться в коммунальную квартиру или в общежитие», — сообщила Татьяна Софейкова.

Также через 7 дней с момента получения диагноза «коронавирус» можно прекращать режим самоизоляции.

Если пациента выписывают раньше (а такое бывает при бессимптомном течении коронавируса), ПЦР-тест сдается. Правда, анализ можно сдавать не раньше, чем через три дня после первого.

Также по новым правилам после 7 дней с момента получения диагноза «коронавирус» пациент может не соблюдать самоизоляцию.

Между тем медики призывают южноуральцев при отсутствии признаков заболевания не гоняться за тестами на ковид, а работодателей — не отправлять на тестирование целые коллективы. Тем более что с этой недели Роспотребнадзор перестал выдавать предписания об изоляции контактных.

Куда в Челябинской области обращаться при подозрении на ковид и с ОРВИ — инструкция.

