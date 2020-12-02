Коронавирус обнаружили у главы Трёхгорного Евгения Сычёва

Управленец несколько дней лечился дома, а затем самостоятельно пошёл на КТ.

Глава Трёхгорного Евгений Сычёв заболел коронавирусом. Об этом он во вторник, 1 декабря, сообщил на своей странице в «Инстаграме». По словам управленца, ухудшение самочувствия у него началось в прошлый четверг, и до субботы он лечился на дому по рекомендации врача, однако симптомы болезни продолжали держаться.



«К вечеру появились неприятные ощущения между лопатками на спине. Была легкая головная боль. До утра субботы температура также держалась в районе 37,5. Принял решение и в сопровождении знакомого самостоятельно прошёл проверку на компьютерном томографе. Получил заключение КТ-2. Врачом было рекомендовано лечение только в больнице. В этот же день был госпитализирован в инфекционное отделение нашей медсанчасти, где и прохожу лечение»,— написал Евгений Сычёв.

Глава Трёхгорного отметил, что чувствует себя уверенно и продолжает держать связь с коллегами в удалённом режиме. Также Евгений Сычёв поблагодарил врачей за труд и верность профессии и, по собственным словам, начал изнутри знакомиться с проблемами больницы.

«Находясь в отделении, общаясь с медиками, увидел проблему — не хватает штативов, пациенты ждут, когда они освободятся, чтобы им поставили капельницу. Медперсонал старается максимально чётко организовать работу в данных условиях. Но чувствуется, что дополнительные штативы очень нужны. Посмотрел в интернете, можно ли заказать штативы самостоятельно, нашел и заказал 20 штук, надеюсь, что они уже в ближайшее время поступят в инфекционное отделение. Это будет мой небольшой личный вклад в борьбу с пандемией, знак благодарности врачам», — добавил Евгений Сычёв.

Напомним, в последнее время в Челябинской области каждый день фиксируется рост заражённых коронавирусом. Сегодня, 2 декабря, число выявленных за сутки случаев, по информации Минздрава, увеличилось до 298, что является антирекордом за всю пандемию. С весны в регионе официально зарегистрировано 27 239 больных коронавирусом.