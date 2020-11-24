Коронавирус нашли ещё у 228 южноуральцев

Общее число заболевших превысило 25 000.

В Челябинской области за минувшие сутки выявлено ещё 228 новых больных коронавирусом, среди которых есть один школьник. Такую информацию приводит оперативный штаб. С начала распространения инфекции в регионе, таким образом, заболело уже 25 065 человек.



«Больных COVID-19 — 7 590 человек. За прошедшие сутки выписано 23 человека. Всего 16 616 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 977 077. За прошедшие сутки — 6 591 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 0»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

За прошедшие сутки коронавирус был найден у девяти умерших. Из них пять умерло непосредственно от COVID-19. Самой молодой в этой категории стала 58-летняя женщина.

«За прошедшие сутки умерло 9 человек. От COVID-19: пациентка, 78 лет; пациентка, 80 лет; пациентка, 58 лет; пациентка, 64 года; пациент, 75 лет. От других причин: хронический лимфолейкоз, ковид сопутствующий — пациент, 62 года; кардиомиопатия, хроническая сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 64 года; атеросклеротическая болезнь сердца, легочно-сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 81 год; обширный инфаркт головного мозга, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, ковид сопутствующий — пациент, 65 лет», — добавили представители Минздрава.

Напомним, режим повышенной готовности в Челябинской области продлён до 27 декабря. В регионе по-прежнему обязательно ношение масок в общественных местах.