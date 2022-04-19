В Челябинской области за три месяца снизился коллективный иммунитет к COVID‑19

Темпы вакцинации от коронавируса упали по всей России

В Челябинской области коллективный иммунитет к COVID-19 за последние три месяца снизился почти на 9%. По данным портала стопкоронавирус.рф, сейчас на Южном Урале этот показатель равен 48,7%.



Официальный портал публикует информацию о коронавирусе с задержкой в три дня. Так, по состоянию на 15 апреля первым компонентом в Челябинской области вакцинированы 2 007 691 человек, двумя — 1 938 554.

«На 19 апреля в регионе вакцинировано 1 631 680 жителей Челябинской области, что составляет 60,5% взрослого населения, 399 039 человек вакцинировано повторно», — рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе регионального Минздрава.

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снижается по всей стране и в среднем составляет на сегодняшний день 46%. По данным портала Объясняем.рф, это связано со снижением темпов вакцинации.

«В мае-июне ожидается новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Чтобы снизить риск заражения или легче перенести болезнь, вакцинируйтесь и ревакцинируйтесь каждые 6 месяцев», — рекомендуют в Минздраве РФ.

Напомним, что коронавирусные ограничения зависят от эпидемиологической ситуации. Регионы вводят их самостоятельно.