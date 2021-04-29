Количество заразившихся коронавирусом на Южном Урале превысило 60 тысяч человек

Минздрав Челябинской области озвучил свежую сводку на утро 29 апреля 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше восьми тысяч тестов на коронавирус. Выявлено 104 свежих случая заражения. Общее число заболевших по региону с начала пандемии достигло 60 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Школьников среди вновь заболевших нет.

Накануне выписаны 125 человек с диагнозом «коронавирус». В общей сложности 54 тысячи 416 пациентов уже поправились и вышли с больничного. На лечении остаются 2 тысячи 943 пациента.

За прошедшие сутки умерло 8 человек: семеро — непосредственно от ковида, еще один — от сопутствующих недугов.

На сегодняшний день самым надежным способом профилактики коронавируса остается прививка.

В пятницу, 30 апреля, на базе челябинской поликлиники № 1 открывается кабинет, где поставить прививку от коронавируса можно будет семь дней в неделю, при этом в будни он будет работать до самого позднего вечера.