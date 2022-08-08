В Челябинской области 235 человек заболели коронавирусом за сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 8 августа 2022 года

В Челябинской области за минувшие сутки провели более 5,8 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 235 положительных результатов, среди заболевших есть 9 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 340 тысяч 75 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 8 августа, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 210 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 328 тысяч 870 южноуральцев. Продолжают лечение 2050 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает об одном скончавшемся накануне пациенте с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 014 человек.

Роспотребнадзор предупреждает об обострении коронавируса и просит жителей Челябинской области снова носить маски. Ситуация в регионе находится на ежедневном контроле оперативного штаба, и пока он не планирует вводить ковидные ограничения.

Врачи региона ожидают подъем заболеваемости COVID-19 осенью, когда люди будут возвращаться из отпусков, а школьники и студенты — в организованные коллективы.

Для защиты специалисты регионального Минздрава рекомендуют поставить прививку. Для этого создан необходимый запас доз.