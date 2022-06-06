В Челябинской области 98 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 6 июня 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 4,3 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 98 положительных результатов, среди заболевших есть 10 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 332 тысячи 421 случай заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 6 июня, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 67 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 321 тысяча 673 южноуральца. Продолжают лечение 1720 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о двух скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9887 человек.

В Челябинской области с 1 июня отменили обязательное ношение масок. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер накануне подписал соответствующее постановление.