В Челябинской области 102 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 3 июня 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 7,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 102 положительных результата, среди заболевших есть 11 школьников. С начала пандемии официально зарегистрированы 332 тысячи 122 случая заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 3 июня, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 112 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 321 тысяча 411 южноуральцев. Продолжают лечение 1690 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о пяти скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9880 человек.

В Челябинской области с 1 июня отменили обязательное ношение масок. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер накануне подписал соответствующее постановление.