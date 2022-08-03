В Челябинской области 207 человек заболели коронавирусом за сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 3 августа 2022 года

В Челябинской области за минувшие сутки провели более 6,2 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 207 положительных результатов, среди заболевших есть 9 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 338 тысяч 896 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 3 августа, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 175 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 327 тысяч 977 южноуральцев. Продолжают лечение 1768 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о двух скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 010 человек.

Роспотребнадзор предупреждает об обострении коронавируса и просит жителей Челябинской области снова носить маски.

Врачи региона также осенью ожидают подъем заболеваемости COVID-19. Увеличение числа заражений будет связано с возвращением людей из отпусков и школьников и студентов в организованные коллективы.

Для защиты специалисты регионального Минздрава рекомендуют поставить прививку. Для этого создан необходимый запас доз. Где можно пройти вакцинацию и ревакцинацию на этой неделе, читайте в материале ИА «Первое областное».

В ближайшее время в регионе обновят сервис записи к врачу на «Госуслугах». Система будет сама определять, к какой поликлинике прикреплен пользователь, и покажет свободные временные слоты для записи.