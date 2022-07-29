В Челябинской области за день 174 человека заболели коронавирусом

Минздрав региона озвучил сводку на 29 июля 2022 года

В Челябинской области за минувшие сутки провели более 5,6 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 174 положительных результата, среди заболевших есть 7 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 337 тысяч 892 случая заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 29 июля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 186 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 327 тысяч 24 южноуральца. Продолжают лечение 1723 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает об одном скончавшемся накануне пациенте с коронавирусом.

В торгово-развлекательных комплексах Магнитогорска с 1 августа возобновят вакцинацию от коронавируса. Прививочные пункты расположат на специально отведенных площадках при строгом соблюдении противоэпидемических мер.

В Челябинской области обновят сервис записи к врачу на «Госуслугах». Система будет сама определять, к какой поликлинике прикреплен пользователь, и покажет свободные временные слоты для записи.