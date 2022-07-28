В Челябинской области за день 164 человека заболели коронавирусом

Минздрав региона озвучил сводку на 28 июля 2022 года

В Челябинской области за минувшие сутки провели более 7,2 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 164 положительных результата, среди заболевших есть 6 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 337 тысяч 718 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 28 июля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 110 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 326 тысяч 838 южноуральцев. Продолжают лечение 1736 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о двух скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 10 003 человек.

В ближайшее время в Челябинской области обновят сервис записи к врачу на «Госуслугах». Система будет сама определять, к какой поликлинике прикреплен пользователь, и покажет свободные временные слоты для записи.

