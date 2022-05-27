В Челябинской области 112 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 27 мая 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более шести тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 112 положительных результатов, среди заболевших есть 12 школьников. С начала пандемии официально зарегистрированы 331 тысяча 378 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 27 мая, Минздрав Челябинской области.



Накануне с больничного по ковиду выписали 223 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 320 тысяч 676 южноуральцев. Продолжают лечение 1703 пациента.



Также Минздрав Челябинской области сообщает о двух скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9858 человек.





