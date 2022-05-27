За минувшие сутки в Челябинской области провели более шести тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 112 положительных результатов, среди заболевших есть 12 школьников. С начала пандемии официально зарегистрированы 331 тысяча 378 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 27 мая, Минздрав Челябинской области.
Накануне с больничного по ковиду выписали 223 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 320 тысяч 676 южноуральцев. Продолжают лечение 1703 пациента.
Также Минздрав Челябинской области сообщает о двух скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9858 человек.
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