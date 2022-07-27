В Челябинской области 162 человека заболели коронавирусом за сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 27 июля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 5,9 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 162 положительных результата, среди заболевших есть 7 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 337 тысяч 554 случая заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 27 июля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 221 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 326 тысяч 728 южноуральцев. Продолжают лечение 1684 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает об одном скончавшемся накануне пациенте с коронавирусом.

В ближайшее время сервис записи к врачу на «Госуслугах» в Челябинской области начнет работать по технологии «витрины данных». Система автоматически будет определять, к какой поликлинике прикреплен пользователь, а также покажет доступных медицинских специалистов и свободные временные слоты для записи.