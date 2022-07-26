В Челябинской области 164 человека заболели коронавирусом за сутки

﻿Минздрав региона озвучил сводку на 26 июля 2022 года



За минувшие сутки в Челябинской области провели более 3,7 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 164 положительных результата, среди заболевших есть 6 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 337 тысяч 392 случая заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 26 июля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 163 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 326 тысяч 507 южноуральцев. Продолжают лечение 1744 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает об одном скончавшемся накануне пациенте с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч человек.

По мнению эпидемиолога Александра Выгоняйлова, избежать новой волны не удастся, но ее интенсивность будет зависеть в том числе от темпов вакцинации. В Минздраве уточнили, что в регионе создан необходимый запас доз.

В ближайшее время сервис записи к врачу на «Госуслугах» в Челябинской области начнет работать по технологии «витрины данных». Система автоматически будет определять, к какой поликлинике прикреплен пользователь, а также покажет доступных медицинских специалистов и свободные временные слоты для записи.