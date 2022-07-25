В Челябинской области 153 человека заболели коронавирусом за сутки

﻿Минздрав региона озвучил сводку на 25 июля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 4,8 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 153 положительных результата, среди заболевших есть пять школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 337 тысяч 228 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 25 июля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 176 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 326 тысяч 344 южноуральца. Продолжают лечение 1744 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает об одном скончавшемся накануне пациенте с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9999 человек.

По мнению эпидемиолога Александра Выгоняйлова, избежать новой волны не удастся, но ее интенсивность будет зависеть в том числе от темпов вакцинации. В Минздраве уточнили, что в регионе создан необходимый запас доз.

Тем временем в России зафиксировали случаи заражения новым подвидом омикрон-штамма коронавируса — BA.2.75, получившим название «кентавр». Стоит ли бояться этой инфекции и защитит ли от нее вакцина, рассказал координатор всероссийского проекта «Здоровое будущее», главный врач детской городской больницы № 8 Челябинска Антон Рыжий.