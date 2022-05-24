За минувшие сутки в Челябинской области провели более пяти тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 117 положительных результатов, среди заболевших есть 13 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 331 037 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 24 мая, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 317 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 320 тысяч 222 южноуральца. Продолжают лечение 1826 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает об одном скончавшемся накануне пациенте с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9848 человек.

В Челябинской области стало известно новое расписание работы прививочных пунктов до 29 мая, где можно сделать прививку от коронавируса.